Украинские СМИ заявили о стрельбе в Киеве
11 октября 202214:42
Информационный портал Klymenko Time сообщает, что в Киеве слышна стрельба.
По данным издания, предположительно, огонь велся по беспилотнику. Отмечается, что официальной информации по поводу стрельбы пока нет.
Ранее издание Politico со ссылкой на данные Министерства обороны США заявило, что в ноябре Украине предоставят зенитно-ракетные комплексы NASAMS, способные сбивать беспилотники, вертолёты и ракеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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11 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru