Украинские СМИ заявили о стрельбе в Киеве

По данным издания, предположительно, огонь велся по беспилотнику. Отмечается, что официальной информации по поводу стрельбы пока нет.

Ранее издание Politico со ссылкой на данные Министерства обороны США заявило, что в ноябре Украине предоставят зенитно-ракетные комплексы NASAMS, способные сбивать беспилотники, вертолёты и ракеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

