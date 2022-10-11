Украинские СМИ заявили о стрельбе в Киеве

Информационный портал Klymenko Time сообщает, что в Киеве слышна стрельба.

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По данным издания, предположительно, огонь велся по беспилотнику. Отмечается, что официальной информации по поводу стрельбы пока нет.

Ранее издание Politico со ссылкой на данные Министерства обороны США заявило, что в ноябре Украине предоставят зенитно-ракетные комплексы NASAMS, способные сбивать беспилотники, вертолёты и ракеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиевСтрельбаУкраина
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