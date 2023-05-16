Украинская разведка положительно отозвалась о российских оборонительных линиях
Россияне в зоне спецоперации смогли грамотно выстроить оборонительные линии, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов, сообщил один из украинских Telegram-каналов.
«Оборону они построили эшелонированную, правильную, сильную оборону», — отметил глава ведомства, отвечая на вопрос журналиста о предстоящем контрнаступлении ВСУ.
Кроме того, Буданов признался в причастности Киева к терактам на территории России.
«Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей», — заявил он.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала киевский режим террористическим, а тех, кто снабжает его деньгами и оружием, — пособниками террористов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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