Украинская делегация пообещала бойкотировать заседания ПА ОБСЕ до исключения России
Делегация Украины будет бойкотировать работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ, пока в ней сохраняется российское представительство. Об этом заявила член украинской делегации, депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.
В пятницу постоянный комитет ПА ОБСЕ не смог изменить свои правила для исключения делегации РФ.
«Сегодня мы, украинская делегация, бойкотируем работу в ПА ОБСЕ до тех пор, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение к участию в ней россиян», — сообщила парламентарий в социальных сетях.
Ранее в Раду внесли проект постановления, в котором предлагается исключить из ООН и лишить страну права вето в Совбезе международной организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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