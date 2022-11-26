Украинская делегация пообещала бойкотировать заседания ПА ОБСЕ до исключения России

Делегация Украины будет бойкотировать работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ, пока в ней сохраняется российское представительство. Об этом заявила член украинской делегации, депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

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В пятницу постоянный комитет ПА ОБСЕ не смог изменить свои правила для исключения делегации РФ.

«Сегодня мы, украинская делегация, бойкотируем работу в ПА ОБСЕ до тех пор, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение к участию в ней россиян», — сообщила парламентарий в социальных сетях.

Ранее в Раду внесли проект постановления, в котором предлагается исключить из ООН и лишить страну права вето в Совбезе международной организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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