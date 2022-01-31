Украине поставили просроченные американские комплексы Javelin

По его словам, на опубликованных Пентагоном фотографиях погрузки очередной партии ПТРК можно увидеть номер контракта DAAH0100C0108, который, согласно открытым данным, заключён в 2003 году, а полностью выполнен в 2006 году.

Астрахань отметил, что это свидетельствует о том, что самая новая ракета, переданная Украине, была выпущена около 16 лет назад, тогда как срок годности выстрела составляет 10 лет.

«Любое оружие подобной конструкции чувствительно к температуре хранения и сроку годности... поэтому указана проверка срока, и он ограничен 10 годами... Каждый может найти видео «javelin fails» и увидеть, насколько это критично, — резюмировал корреспондент.

Ранее американское посольство в Киеве заявило, что США передали Украине 79 тонн груза, включая 300 установок Javelin, сообщает RT.

