Украине поставили просроченные американские комплексы Javelin
Военный корреспондент из Донецка Дмитрий Астрахань не исключил, что США поставили на Украину просроченные переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, сообщает NEWS.ru.
По его словам, на опубликованных Пентагоном фотографиях погрузки очередной партии ПТРК можно увидеть номер контракта DAAH0100C0108, который, согласно открытым данным, заключён в 2003 году, а полностью выполнен в 2006 году.
Астрахань отметил, что это свидетельствует о том, что самая новая ракета, переданная Украине, была выпущена около 16 лет назад, тогда как срок годности выстрела составляет 10 лет.
«Любое оружие подобной конструкции чувствительно к температуре хранения и сроку годности... поэтому указана проверка срока, и он ограничен 10 годами... Каждый может найти видео «javelin fails» и увидеть, насколько это критично, — резюмировал корреспондент.
Ранее американское посольство в Киеве заявило, что США передали Украине 79 тонн груза, включая 300 установок Javelin, сообщает RT.
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