Украина внесла компанию Rockwool в список «спонсоров войны»

в украинском ведомстве указали, что решение было принято в связи с тем, что фирма продолжает работать в России, её продукция, через посредников, продается российским госпредприятиям, в том числе якобы по заказу Минобороны РФ.

Компания Rockwool отказалась уходить из России после начала спецоперации. В руководстве датской фирмы отметили, что более не участвуют в управлении российскими активами, однако сохранили право собственности.

Ранее в НАПК заявили, что перечня «спонсоров войны» был исключён венгерский банк OTP, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

