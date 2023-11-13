Украина внесла компанию Rockwool в список «спонсоров войны»
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины включило в список «спонсоров войны» датскую компанию по производству изоляционных материалов Rockwool, сообщает ТАСС.
в украинском ведомстве указали, что решение было принято в связи с тем, что фирма продолжает работать в России, её продукция, через посредников, продается российским госпредприятиям, в том числе якобы по заказу Минобороны РФ.
Компания Rockwool отказалась уходить из России после начала спецоперации. В руководстве датской фирмы отметили, что более не участвуют в управлении российскими активами, однако сохранили право собственности.
Ранее в НАПК заявили, что перечня «спонсоров войны» был исключён венгерский банк OTP, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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