Украина разорвала отношения с Белоруссией в туристической сфере

Отмечается, что данное соглашение между двумя странами действовало с 16 февраля 2006 года. Оно было заключено в Минске.

Ранее Украина по своей инициативе разорвала с Россией и Белоруссией соглашение в области авиационного поиска и спасения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

