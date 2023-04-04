Украина разорвала отношения с Белоруссией в туристической сфере
4 апреля 202318:27
Украинское правительство в одностороннем порядке расторгло отношения с белорусским кабмином в туристической сфере. Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщило агентство ТАСС.
Отмечается, что данное соглашение между двумя странами действовало с 16 февраля 2006 года. Оно было заключено в Минске.
Ранее Украина по своей инициативе разорвала с Россией и Белоруссией соглашение в области авиационного поиска и спасения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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4 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru