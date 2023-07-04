Украина пожелала получить новые типы самолетов от Запада

По его словам, западные самолеты могли бы приумножить возможности украинской армии. Игнат добавил, что все запросы к странам-партнерам уже отправлены.

Он также отметил, что палубные истребители-бомбардировщики F-18 производства США, многоцелевые истребители Eurofighter Typhoon и всепогодные истребители четвертого поколения F-15, в отличие от F-16, имеют больше возможностей, а также оборудованы двумя двигателями.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что старые украинские самолеты не могут конкурировать с российскими. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

