Украина полностью ограничит пассажирское авиасообщение

Украина ограничит пассажирское авиасообщение в полном объеме в целях сдерживания распространения коронавируса в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, соответствующее заявление сделал спикер Рады Дмитрий Разумков. Мера начнет действовать с 17 марта.

При этом украинцы будут иметь возможность вернуться на родину. Границы для пересечения поездов, машин и морского транспорта остаются открытыми.

Ранее в пятницу Россия объявила о введении ограничения на авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией. Мера вступает в действие с 14 марта.







