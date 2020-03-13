Украина полностью ограничит пассажирское авиасообщение
Украина ограничит пассажирское авиасообщение в полном объеме в целях сдерживания распространения коронавируса в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, соответствующее заявление сделал спикер Рады Дмитрий Разумков. Мера начнет действовать с 17 марта.
При этом украинцы будут иметь возможность вернуться на родину. Границы для пересечения поездов, машин и морского транспорта остаются открытыми.
Ранее в пятницу Россия объявила о введении ограничения на авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией. Мера вступает в действие с 14 марта.
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