Украина подала заявку на вступление в ОЭСР

По словам украинского премьера, в июле 2022 года, находясь в швейцарском Лугано, он подал Корману заявку, инициировав вступление Украины в ОЭСР. Также на на прошлой неделе Шмыгаль выступил онлайн на открытии заседания Совета ОЭСР, в ходе которого заявка Украины была рассмотрена.

Ранее Россия приостановила членство в Агентстве по ядерной энергии при ОЭСР. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

