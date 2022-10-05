Украина подала заявку на вступление в ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приступила к начальному диалогу по вступлению Украины в свои ряды. Об этом 5 октября в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль со ссылкой на генсека ОЭСР Матиаса Кормана.

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По словам украинского премьера, в июле 2022 года, находясь в швейцарском Лугано, он подал Корману заявку, инициировав вступление Украины в ОЭСР. Также на на прошлой неделе Шмыгаль выступил онлайн на открытии заседания Совета ОЭСР, в ходе которого заявка Украины была рассмотрена.

Ранее Россия приостановила членство в Агентстве по ядерной энергии при ОЭСР. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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