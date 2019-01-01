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Владимир Зеленский совершает первый официальный визит в Канаду.
Украина и Канада договорились о поставках бронетехники
2 июля22:48
Украина и Канада договорились о поставках Киеву бронетехники, заявил в Торонто Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с Джастином Трюдо.
Зеленский заявил о заинтересованности Киева в дальнейшем развитии военного сотрудничества с Канадой, передает ТАСС.
Владимир Зеленский совершает первый официальный визит в Канаду.
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ФОТО: РИА Новости
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