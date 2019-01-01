Украина и Канада договорились о поставках бронетехники

Украина и Канада договорились о поставках Киеву бронетехники, заявил в Торонто Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с Джастином Трюдо.

Зеленский заявил о заинтересованности Киева в дальнейшем развитии военного сотрудничества с Канадой, передает ТАСС.

Владимир Зеленский совершает первый официальный визит в Канаду.

