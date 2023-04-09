«Удар в спину»: в Британии заявили о предательстве Байдена
Отказ президента США Джо Байдена посетить коронацию британского короля Карла III будет рассматриваться политиками Соединенного Королевства как предательство, пишет газета Express.
Члены Консервативной партии в парламенте Великобритании крайне недовольны решением Байдена не посещать коронацию нового монарха, отмечает издание.
Парламентарии полагают, что своим отказом участвовать в торжественной церемонии президент США пренебрег отношениями с Великобританией. Члены Консервативной партии сочли жест Байдена «ударом ножом в спину Лондона», подчеркнули журналисты.
По данным The Daily Telegraph, представлять США на церемонии коронации будет супруга президента Байдена Джилл.
Пользователи Сети оценили фотографию Карла III в британской мечети Брик-лейн. Монарх появился в культовом месте в дырявых носках, передает «Радиоточка НСН».
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