Ученые предупредили об «ошеломляющем» ударе природы

Как показало исследование Nature Climate Change, сегодня риск подтоплений на Западе уже неприемлемо высок. Изменение климата и рост населения угрожают значительно увеличить потери от этих катаклизмов. По словам ученых, всё это представляет собой двойной удар по риску наводнений, а финансовые последствия ошеломляют.

Уже к 2050 году США ежегодно будут терять в результате наводнений $40 млрд — при том, что в настоящее время ликвидация последствий этого природного явления обходится Вашингтону в $32 млрд. Потери включают разрушения, которые несет стихия жилым домам и предприятиям. Как считают исследователи, основная же тяжесть финансового груза ляжет на беднейших американцев.

Ожидается, что еще больше людей переедет в районы, подверженные растущему риску затопления. Тогда, согласно прогнозу, от подтоплений будут страдать около 7 млн американцев — это на 97% больше, чем сейчас.

Человечество ждут катастрофические природные изменения, если в ближайшие 30 лет средняя температура на планете вырастет больше, чем на полтора градуса. Такой прогноз сделал климатолог, доцент Агротехнологической академии КФУ им. Вернадского Владимир Рябов.

