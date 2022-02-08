Ученые предупредили об «ошеломляющем» ударе природы
США понесут большой ущерб из-за роста населения и глобального потепления, сообщает портал Phys.org.
Как показало исследование Nature Climate Change, сегодня риск подтоплений на Западе уже неприемлемо высок. Изменение климата и рост населения угрожают значительно увеличить потери от этих катаклизмов. По словам ученых, всё это представляет собой двойной удар по риску наводнений, а финансовые последствия ошеломляют.
Уже к 2050 году США ежегодно будут терять в результате наводнений $40 млрд — при том, что в настоящее время ликвидация последствий этого природного явления обходится Вашингтону в $32 млрд. Потери включают разрушения, которые несет стихия жилым домам и предприятиям. Как считают исследователи, основная же тяжесть финансового груза ляжет на беднейших американцев.
Ожидается, что еще больше людей переедет в районы, подверженные растущему риску затопления. Тогда, согласно прогнозу, от подтоплений будут страдать около 7 млн американцев — это на 97% больше, чем сейчас.
Человечество ждут катастрофические природные изменения, если в ближайшие 30 лет средняя температура на планете вырастет больше, чем на полтора градуса. Такой прогноз сделал климатолог, доцент Агротехнологической академии КФУ им. Вернадского Владимир Рябов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,0 млн+172 тыс. / сут.
Умерли
336 тыс.+609 / сут.
Выздоровели
10,6 млн+55 683 / сут.
- Российский тренер раскритиковал использование масок во время матча Россия – Канада
- Кремль: комплексы THAAD на Украине станут новым шагом к дестабилизации
- Стоимость хлеба на Украине установила пятилетний рекорд
- Китайцы назвали Валиеву «нимфой» после ее победы на ОИ
- Украинский генерал: НАТО недостаточно помогает Киеву
- Выживший при взрыве банкомата в Ивантеевке преступник сдался полиции
- Путин: Россия готова предоставить политическое убежище Порошенко
- Макрон: Франция и РФ договорились работать над гарантиями безопасности
- Путин назвал переговоры с Макроном содержательными и полезными
- В Госдепе отказались комментировать информацию о планах размещения комплексов THAAD на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru