Убийца 22 человек в американском Эль-Пасо признался, в кого целился
10 августа00:13
Молодой человек, от рук которого погибли 22 человека в техасском Эль-Пасо (США), признался, кто был его целью. Как пишет РИА Новости, стрелок заявил полиции, что целился в мексиканцев.
По информации агентства, признание он сделал сразу после того, как сдался полиции.
Напомним, 4 августа 21-летний житель Техaсa Пaтрик Крузиус устроил стрельбу в торговом центре. В результате погибли 22 человека. Позже Трамп заявил, что намерен ввести смертную казнь в стране за массовые убийства.
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