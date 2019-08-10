Убийца 22 человек в американском Эль-Пасо признался, в кого целился

Молодой человек, от рук которого погибли 22 человека в техасском Эль-Пасо (США), признался, кто был его целью. Как пишет РИА Новости, стрелок заявил полиции, что целился в мексиканцев.

По информации агентства, признание он сделал сразу после того, как сдался полиции.

Напомним, 4 августа 21-летний житель Техaсa Пaтрик Крузиус устроил стрельбу в торговом центре. В результате погибли 22 человека. Позже Трамп заявил, что намерен ввести смертную казнь в стране за массовые убийства.



