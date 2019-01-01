Твит Трампа может сорвать американо – китайские переговоры

Американское издание The Wall Street Journal располагает информацией, что Китай может отказаться от очередного раунда торговых переговоров с США из-за заявления Трампа о намерении поднять пошлины.

Трамп написал в Twitter, что планирует с 10 мая увеличить пошлины на ввоз китайских товаров с 10 до 25 процентов. В Пекине это заявление расценили как давление со стороны Вашингтона, сообщает «Свободная пресса».

Ранее НСН сообщила, что американский журнал The National Interest рекомендует подписать соглашение между США и Россией о создании коалиции против растущего влияния Китая. Аналитики издания предлагают для этого признать, что Крым уже не является регионом Украины, и остановить «экспансию НАТО» на восток. По мнению политологов, в качестве ответных действий Россия могла бы отказаться от поддержки самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР.

Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин в беседе с НСН заявил, что доля здравого смысла в предположениях американского издания есть.



