Тушить пожары в Турции будут российские самолеты

МЧС России направило в Турцию два Бе-200ЧС для тушения природных пожаров, сообщает «РЕН ТВ».

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Соответствующее указание дал российский лидер Владимир Путин по просьбе Анкары. Самолеты вылетели из Ростова-на-Дону в города Мугла и Измир.

Турецкие спасатели пока не могут справиться со стихией.

Ранее на юге Турции из-за лесного пожара эвакуировали людей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Скрин с видео
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