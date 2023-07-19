Тушить пожары в Турции будут российские самолеты
19 июля 202300:34
МЧС России направило в Турцию два Бе-200ЧС для тушения природных пожаров, сообщает «РЕН ТВ».
Соответствующее указание дал российский лидер Владимир Путин по просьбе Анкары. Самолеты вылетели из Ростова-на-Дону в города Мугла и Измир.
Турецкие спасатели пока не могут справиться со стихией.
Ранее на юге Турции из-за лесного пожара эвакуировали людей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru