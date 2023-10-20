Турция ужесточила правила выдачи ВНЖ для владельцев недвижимости

Отмечается, что теперь для получения ВНЖ в республике необходимо приобрести объект, стоимость которого составляет не менее $200 тысяч. Прежний порог — $75 тысяч для мегаполисов и $50 тысяч для других городов.

«Также, по новым правилам, для получения ВНЖ будет рассматриваться только тапу (документ-подтверждение владения недвижимостью, где указана стоимость. – НСН), кадастровая оценка не требуется», - указал собеседник агентства.

В июле в Турции запретили выдачу ВНЖ всем иностранцам во всех районах Стамбула, за исключением приехавших для лечения, обучения или международной торговли, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

