Турция ужесточила правила выдачи ВНЖ для владельцев недвижимости
Турция ужесточила правила выдачи вида на жительство для владельцев недвижимости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местном управлении по делам миграции.
Отмечается, что теперь для получения ВНЖ в республике необходимо приобрести объект, стоимость которого составляет не менее $200 тысяч. Прежний порог — $75 тысяч для мегаполисов и $50 тысяч для других городов.
«Также, по новым правилам, для получения ВНЖ будет рассматриваться только тапу (документ-подтверждение владения недвижимостью, где указана стоимость. – НСН), кадастровая оценка не требуется», - указал собеседник агентства.
В июле в Турции запретили выдачу ВНЖ всем иностранцам во всех районах Стамбула, за исключением приехавших для лечения, обучения или международной торговли, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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