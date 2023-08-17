Турция предупредила РФ о росте напряженности из-за инцидента с сухогрузом

В Анкере предупредили Москву, что досмотр судна может спровоцировать рост напряженности.

Минобороны России 13 августа сообщило о принудительной остановке сухогруза в Черном море по пути на Украину. Экипаж судна не реагировал на требования российских пограничников.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх ранее заявила, что у США нет ресурсов в Черном море, необходимых для содействия вывозу украинского зерна, передает «Радиоточка НСН».

