Турция получит 10 млн доз вакцины «Спутник Лайт»

«Российский фонд прямых инвестиций выбрал Turk Ilac ve Serum Sanayi в качестве авторизованного партнера по поставке и дистрибуции вакцины "Спутник Лайт" в Турции», — отметили в компании.

При этом использование препарата «Спутник Лайт» в Турции пока не разрешено.

В апреле прошлого года Анкара одобрила экстренное применение вакцины «Спутник V». Также в Турции используют препараты от коронавируса производства Sinovac, Pfizer/BioNTech, Turkovac.

