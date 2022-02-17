Турция получит 10 млн доз вакцины «Спутник Лайт»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Turk Ilac ve Serum Sanayi заключили контракт на поставку в Турцию 10 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое фармпредприятие.

Представитель ВОЗ рассказала о процессе регистрации «Спутника V»

«Российский фонд прямых инвестиций выбрал Turk Ilac ve Serum Sanayi в качестве авторизованного партнера по поставке и дистрибуции вакцины "Спутник Лайт" в Турции», — отметили в компании.

При этом использование препарата «Спутник Лайт» в Турции пока не разрешено.

В апреле прошлого года Анкара одобрила экстренное применение вакцины «Спутник V». Также в Турции используют препараты от коронавируса производства Sinovac, Pfizer/BioNTech, Turkovac.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусТурция
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