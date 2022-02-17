Турция получит 10 млн доз вакцины «Спутник Лайт»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Turk Ilac ve Serum Sanayi заключили контракт на поставку в Турцию 10 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое фармпредприятие.
«Российский фонд прямых инвестиций выбрал Turk Ilac ve Serum Sanayi в качестве авторизованного партнера по поставке и дистрибуции вакцины "Спутник Лайт" в Турции», — отметили в компании.
При этом использование препарата «Спутник Лайт» в Турции пока не разрешено.
В апреле прошлого года Анкара одобрила экстренное применение вакцины «Спутник V». Также в Турции используют препараты от коронавируса производства Sinovac, Pfizer/BioNTech, Turkovac.
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