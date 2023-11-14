Турция подала иск против Нетаньяху в МУС
Власти Турции подали иск в Международный уголовный суд против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
О подаче иска сообщил адвокат правящей турецкой Партии справедливости и развития Метин Кюлюнк в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Юрист назвал главу правительства Израиля «Гитлером XXI века».
«Он должен предстать перед судом за учиненный им в секторе Газа геноцид и все преступления против человечности», - заявил Кюлюнк.
Накануне пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о дезорганизации палестинской группировки ХАМАС на севере сектора Газа. Утверждается, что боевики спасаются бегством на юг анклава.
С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru