Турция подала иск против Нетаньяху в МУС

О подаче иска сообщил адвокат правящей турецкой Партии справедливости и развития Метин Кюлюнк в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Юрист назвал главу правительства Израиля «Гитлером XXI века».

«Он должен предстать перед судом за учиненный им в секторе Газа геноцид и все преступления против человечности», - заявил Кюлюнк.

Накануне пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о дезорганизации палестинской группировки ХАМАС на севере сектора Газа. Утверждается, что боевики спасаются бегством на юг анклава.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек, напоминает «Радиоточка НСН».

