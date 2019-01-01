Турция не планирует перенос закупки С-400
Турция не планирует откладывать покупку у России зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет РИА Новости.
По его словам, это окончательное решение и незачем говорить о переносе сроков закупки.
Ранее стало известно, что Анкара изучает очередной призыв Вашингтона отложить приобретение российских С-400, пишет RT.
Напомним, ранее в эфире НСН востоковед Гумер Исаев объяснил, почему Турция пошла на закупку российского вооружения, несмотря на призывы США отказаться от этих планов.
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