Турция не планирует перенос закупки С-400

Турция не планирует откладывать покупку у России зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет РИА Новости.

По его словам, это окончательное решение и незачем говорить о переносе сроков закупки.

Ранее стало известно, что Анкара изучает очередной призыв Вашингтона отложить приобретение российских С-400, пишет RT.

Напомним, ранее в эфире НСН востоковед Гумер Исаев объяснил, почему Турция пошла на закупку российского вооружения, несмотря на призывы США отказаться от этих планов.

