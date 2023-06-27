Турецкие медиахолдинги разорвали контракты с Reuters
Турецкие медиахолдинги Albayrak и TurkMedya объявили, что приняли решение в одностороннем порядке разорвать контракты с британским агентством Reuters.
В заявлении компаний поясняется, что причиной стала статья с необоснованными обвинениями в адрес президента Турции Тайипа Эрдогана, а также его сына Билала.
Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что публикацией подобных материалов агентство Reuters «унизило себя».
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад использует международные СМИ для распространения фальсифицированной информации о Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru