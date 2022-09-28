Турецкие госбанки заявили о продолжении работы с платежной системой «Мир»

Турецкие Vakıfbank и Halkbank не получали уведомлений о приостановке работы с российской платежной системой «Мир» и продолжают проведение операций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей кредитных организаций.

СМИ допустили, что Турция в ближайшие дни представит детали альтернативы системе «Мир»

Ранее СМИ сообщили, что государственные Ziraat Bank, Vakıfbank и Halkbank прекратили работу с системой «Мир». Банки якобы приняли такое решение из-за угрозы вторичных санкций США, отмечает «Свободная пресса».

Как сообщили в Vakıfbank, организация не получала уведомлений о приостановке операций с картами «Мир», и препятствий для использования российского пластика в банкоматах «на данный момент нет».

Об отсутствии подобных уведомлений заявили также в Halkbank, пишет RT.

Кроме того, представитель Ziraat Bank в среду утром заявил РИА Новости, что организация не получала уведомлений о прекращении работы с системой «Мир».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияБанкиПлатежные СистемыКарта Мир
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