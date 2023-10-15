Турецкая BOTAŞ опровергла заявления о газовом долге перед РФ

Нефтегазовая госкомпания BOTAŞ Турции опровергла сообщения о газовом долге страны перед Россией в 27,5 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

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В настоящее время идут переговоры по реструктуризации долга. Как отметили в компании, Анкара «не должна полагаться на такие необоснованные новости и обвинения».

Ранее Эрдоган назвал приоритетным российский проект газового хаба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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