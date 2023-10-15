Турецкая BOTAŞ опровергла заявления о газовом долге перед РФ
15 октября 202303:28
Нефтегазовая госкомпания BOTAŞ Турции опровергла сообщения о газовом долге страны перед Россией в 27,5 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.
В настоящее время идут переговоры по реструктуризации долга. Как отметили в компании, Анкара «не должна полагаться на такие необоснованные новости и обвинения».
Ранее Эрдоган назвал приоритетным российский проект газового хаба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru