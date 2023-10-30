ЦАХАЛ заявила об ударах более чем по 600 объектам ХАМАС
Армия обороны Израиля за последние несколько дней ударила по более 600 объектам палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Отмечается, что израильские военные поразили в том числе склады оружия, позиции для пуска противотанковых ракет, укрытия, пишет RT. Также ударам подверглись оперативные базы, используемые палестинским движением.
Кроме того, ЦАХАЛ заявила об атаке по месту сосредоточения живой силы ХАМАС в одном из зданий в Газе и уничтожении «десятков террористов», забаррикадировавшихся в зданиях и туннелях в анклаве.
Между тем экс-руководитель разведывательного управления службы внешней разведки Израиля («Моссад»), и бывший глава военно-политического отдела минобороны Зоар Палти заявил, что война в секторе Газа будет «длинной» и не закончится наземной операцией, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru