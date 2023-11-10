ЦАХАЛ заявила о ликвидации нескольких командиров ХАМАС за сутки

По данным военных, ликвидированные были причастны к атакам на Израиль 7 октября.

«Среди террористов были Ахмед Муса, командир роты, и Омар Аль-Хинди, командир взвода», — заявили в ЦАХАЛ.

Также израильские военные уничтожили главу снайперских подразделений Северной бригады ХАМАС Мохаммеда Калута, пишет RT.

Между тем пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейн заявил, что Израиль расширяет атаки в секторе Газа на Западный берег реки Иордан и Иерусалим, пишет «Свободная пресса». По данным палестинских властей, Тель-Авив стремится «убить и выселить как можно больше палестинцев».

