ЦАХАЛ заявил об уничтожении командного центра батальона ХАМАС в секторе Газа

Отмечается, что во время операции военные «уничтожили террористов», а также разрушили вход в туннель, который использовался представителем ХАМАС. Кроме того, указывается, что для уничтожения центра использовались танки, воздушные силы и инженерные войска.

Ранее, 13 декабря, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая требует немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе, а также освобождения всех заложников. За документ, предложенный Египтом и Мавританией, проголосовали 153 страны, 10 высказались против, 23 воздержались, передает «Радиоточка НСН».

