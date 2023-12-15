ЦАХАЛ заявил об уничтожении командного центра батальона ХАМАС в секторе Газа
Израильские военные уничтожили командный центр батальона «Шуджаия» палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
Отмечается, что во время операции военные «уничтожили террористов», а также разрушили вход в туннель, который использовался представителем ХАМАС. Кроме того, указывается, что для уничтожения центра использовались танки, воздушные силы и инженерные войска.
Ранее, 13 декабря, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая требует немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе, а также освобождения всех заложников. За документ, предложенный Египтом и Мавританией, проголосовали 153 страны, 10 высказались против, 23 воздержались, передает «Радиоточка НСН».
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