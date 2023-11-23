ЦАХАЛ заявил о выводе из строя почти всех батальонов ХАМАС на севере Газы

Израильская армия «вывела из строя» почти все батальоны палестинского движения ХАМАС в северной части Газы. Такое заявление сделал представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус в интервью каналу ILTV.

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Он отметил, что «из строя выведены» примерно от 11 до 12 из 12 батальонов ХАМАС. По словам Конрикуса, не все из них были нейтрализованы, однако их основные боевые возможности были значительно снижены.

Ранее член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук заявил, что перемирие в секторе Газа вступит в силу 23 ноября в 10:00 по местному времени (11:00 мск). По его словам, во время гуманитарной паузы будут прекращены все военные действия, а также освобождены 50 израильских заложников, которых обменяют на 150 палестинских заключенных, передает «Радиоточка НСН».

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