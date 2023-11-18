ЦАХАЛ опровергла данные о массовой эвакуации находящихся в больнице «Аш-Шифы»

«Армия обороны Израиля ни разу не отдавала приказ об эвакуации пациентов или бригад медсотрудников», – цитирует сообщение РИА Новости.

По данным ЦАХАЛ, военные позволили по договоренностям с директором больницы покинуть учреждение ряду людей.

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на одного из врачей в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выделила только час на эвакуацию находящимся в учреждении.