ЦАХАЛ опровергла данные о массовой эвакуации находящихся в больнице «Аш-Шифы»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что командование не отдавало приказ об эвакуации находящихся в больнице «Аш-Шифа» в Газе пациентов и медиков. Об этом сообщается в Telegram-канале израильских сил.
«Армия обороны Израиля ни разу не отдавала приказ об эвакуации пациентов или бригад медсотрудников», – цитирует сообщение РИА Новости.
По данным ЦАХАЛ, военные позволили по договоренностям с директором больницы покинуть учреждение ряду людей.
Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на одного из врачей в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выделила только час на эвакуацию находящимся в учреждении.
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