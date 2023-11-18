ЦАХАЛ опровергла данные о массовой эвакуации находящихся в больнице «Аш-Шифы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что командование не отдавало приказ об эвакуации находящихся в больнице «Аш-Шифа» в Газе пациентов и медиков. Об этом сообщается в Telegram-канале израильских сил.

В ЦАХАЛ заявили о присутствии боевиков ХАМАС во всех больницах Газы

«Армия обороны Израиля ни разу не отдавала приказ об эвакуации пациентов или бригад медсотрудников», – цитирует сообщение РИА Новости.

По данным ЦАХАЛ, военные позволили по договоренностям с директором больницы покинуть учреждение ряду людей.

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на одного из врачей в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выделила только час на эвакуацию находящимся в учреждении.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ЭвакуацияВоенныеБольницаСектор Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры