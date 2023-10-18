ЦАХАЛ обвинил «Исламский джихад» в ударе по больнице в секторе Газа
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари заявил о завершении проверки в связи с ударом по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, сообщает РИА Новости.
По его словам, израильская сторона может подтвердить, что ответственность за атаку лежит на группировке «Исламский джихад».
Он указал, что, по данным ЦАХАЛ, в момент появления сообщений о взрыве в больнице, по Израилю с близлежащего кладбища группировкой были выпущены 10 ракет.
«Ракета «Исламского джихада» дала осечку, после чего ХАМАС решил начать глобальную кампанию в СМИ, чтобы скрыть то, что произошло на самом деле», - подчеркнул Хагари, добавив, что в том числе «было раздуто число жертв».
Ранее Россия и ОАЭ запросили срочное открытое заседание Совета безопасности ООН в связи с ударом по больнице в секторе Газа, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru