ЦАХАЛ обвинил «Исламский джихад» в ударе по больнице в секторе Газа

По его словам, израильская сторона может подтвердить, что ответственность за атаку лежит на группировке «Исламский джихад».

Он указал, что, по данным ЦАХАЛ, в момент появления сообщений о взрыве в больнице, по Израилю с близлежащего кладбища группировкой были выпущены 10 ракет.

«Ракета «Исламского джихада» дала осечку, после чего ХАМАС решил начать глобальную кампанию в СМИ, чтобы скрыть то, что произошло на самом деле», - подчеркнул Хагари, добавив, что в том числе «было раздуто число жертв».

Ранее Россия и ОАЭ запросили срочное открытое заседание Совета безопасности ООН в связи с ударом по больнице в секторе Газа, сообщает «Свободная пресса».

