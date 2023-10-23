ЦАХАЛ: ХАМАС держит в заложниках 222 человека
23 октября 202311:08
Число заложников палестинского движения ХАМАС возросло до 222. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
Ранее сообщалось о 212 гражданах, похищенных радикалами, напоминает RT.
По словам Хагари, в секторе Газа удерживают не менее 222 заложников. Израильская сторона поддерживает контакты с семьями похищенных.
Между тем пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что наземная военная операция в секторе Газа может быть отменена, если ХАМАС отпустит пленных и безоговорочно сдастся, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru