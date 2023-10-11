«Тревожная новость»: Песков оценил повреждение газопровода Balticconnector

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает технической информацией по факту инцидента на газопроводе Balticconnecto в Финляндии, сообщает РИА Новости.

«Мизер и напряженность»: Названа выгода от подрыва газопровода Balticconnector

Он указал, что ему неизвестно, имеется ли такая информация у российских спецслужб.

По его словам, в любом случае, произошедшее - это «достаточно тревожная новость», так как опасные прецеденты уже были.

«Мы знаем, что опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры на Балтике уже были созданы, я имею в виду известные атаки против «Северных потоков», - отметил представитель Кремля.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что повреждение газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией могло произойти в результате диверсии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияГазопроводДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры