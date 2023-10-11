«Тревожная новость»: Песков оценил повреждение газопровода Balticconnector

Он указал, что ему неизвестно, имеется ли такая информация у российских спецслужб.

По его словам, в любом случае, произошедшее - это «достаточно тревожная новость», так как опасные прецеденты уже были.

«Мы знаем, что опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры на Балтике уже были созданы, я имею в виду известные атаки против «Северных потоков», - отметил представитель Кремля.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что повреждение газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией могло произойти в результате диверсии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

