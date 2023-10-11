«Тревожная новость»: Песков оценил повреждение газопровода Balticconnector
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает технической информацией по факту инцидента на газопроводе Balticconnecto в Финляндии, сообщает РИА Новости.
Он указал, что ему неизвестно, имеется ли такая информация у российских спецслужб.
По его словам, в любом случае, произошедшее - это «достаточно тревожная новость», так как опасные прецеденты уже были.
«Мы знаем, что опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры на Балтике уже были созданы, я имею в виду известные атаки против «Северных потоков», - отметил представитель Кремля.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что повреждение газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией могло произойти в результате диверсии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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