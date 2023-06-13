Трампа отпустили из суда Майами

Суд отпустил экс-президента и его помощника Уолта Науту без каких-либо условий. Прокуратура признала их не склонными к побегу.

45-й президент США не признал вину в хранении секретных материалов. Политик отверг обвинения в препятствовании правосудию.

Ранее Трампу предъявили обвинения в фальсификации деловых документов и сокрытии компромата о якобы имевшихся связях с порнозвездой Сторми Дэниэлс, передает «Радиоточка НСН».

