Трампа отпустили из суда Майами

Бывшего президента США Дональда Трампа отпустили из суда Майами после предъявления обвинений в хранении секретных документов, сообщает РИА Новости.

Адвокаты Трампа отказались защищать его в суде

Суд отпустил экс-президента и его помощника Уолта Науту без каких-либо условий. Прокуратура признала их не склонными к побегу.

45-й президент США не признал вину в хранении секретных материалов. Политик отверг обвинения в препятствовании правосудию.

Ранее Трампу предъявили обвинения в фальсификации деловых документов и сокрытии компромата о якобы имевшихся связях с порнозвездой Сторми Дэниэлс, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:СудыДональд ТрампСША

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