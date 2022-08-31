Трамп заявил о тайных подробностях сексуальной жизни Макрона

По их словам, экс-президент хвастался тем, что знает пикантные тайны о сексуальной жизни французского лидера, перед своими ближайшими соратниками. Трамп говорил об этом как во время, так и после своего пребывания в Белом доме.

Власти Франции знают о высказываниях политика и пытаются понять, что именно он имел в виду.

Издание отмечает, что высказывание Трампа вызвало переполох по обе стороны Атлантики. Бывший глава Белого дома якобы утверждал, что некоторую информацию он узнал из разведывательных данных. Во время обыска в поместье Трампа Мар-а-Лаго сотрудники ФБР изъяли документы, один из которых назывался «Информация касательно президента Франции».

Ранее бывший президент потребовал вернуть в его имение Мар-а-Лаго, где прошли обыски, документы, изъятые агентами Федерального бюро расследований.

