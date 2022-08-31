Трамп заявил о тайных подробностях сексуальной жизни Макрона
Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что знает тайные подробности об интимной жизни главы Франции Эммануэля Макрона, сообщило издание The Rolling Stone со ссылкой на два анонимных источника.
По их словам, экс-президент хвастался тем, что знает пикантные тайны о сексуальной жизни французского лидера, перед своими ближайшими соратниками. Трамп говорил об этом как во время, так и после своего пребывания в Белом доме.
Власти Франции знают о высказываниях политика и пытаются понять, что именно он имел в виду.
Издание отмечает, что высказывание Трампа вызвало переполох по обе стороны Атлантики. Бывший глава Белого дома якобы утверждал, что некоторую информацию он узнал из разведывательных данных. Во время обыска в поместье Трампа Мар-а-Лаго сотрудники ФБР изъяли документы, один из которых назывался «Информация касательно президента Франции».
Ранее бывший президент потребовал вернуть в его имение Мар-а-Лаго, где прошли обыски, документы, изъятые агентами Федерального бюро расследований.
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