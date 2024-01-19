Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным
Бывший американский президент Дональд Трамп считает хорошими отношения с российским лидером Владимиром Путиным.
Об этом экс-глава Белого дома заявил в интервью Fox News. «Вы знаете, хорошо ладить с такими людьми, как Путин», — сказал он.
Также, по его словам, если бы на выборах президента победила Хилари Клинтон, то началась бы ядерная война с Северной Кореей. «С Ким Чен Ыном — я тоже с ним ладил», — заявил политик.
Трамп указал, что его «все боялись и уважали».
Ранее действующий глава США Джо Байден назвал Трампа «старым приятелем» Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru