Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным

Бывший американский президент Дональд Трамп считает хорошими отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

Байден назвал Путина диктатором

Об этом экс-глава Белого дома заявил в интервью Fox News. «Вы знаете, хорошо ладить с такими людьми, как Путин», — сказал он.

Также, по его словам, если бы на выборах президента победила Хилари Клинтон, то началась бы ядерная война с Северной Кореей. «С Ким Чен Ыном — я тоже с ним ладил», — заявил политик.

Трамп указал, что его «все боялись и уважали».

Ранее действующий глава США Джо Байден назвал Трампа «старым приятелем» Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
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