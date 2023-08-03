Трамп заявил о готовности к своему аресту
Бывший президент США Дональд Трамп заявил о готовности к аресту по обвинениям в штурме Капитолия в январе 2021 года. Об этом политик написал в своей социальной сети Truth Social.
Трамп считает, что бросил вызов «мошенническим и украденным» выборам.
«Это большая честь, потому что я буду арестован за вас», - обратился он к сторонникам.
Суд в Вашингтоне вызвал политика после согласования обвинительного заключения. Ему вменяют вмешательство в президентские выборы 2020 года, победу на которых одержал Джо Байден.
Трамп накануне предположил, что по совокупности предъявленных обвинений ему может грозить 561 год тюрьмы, передает «Радиоточка НСН».
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