Трамп заявил о готовности к своему аресту

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о готовности к аресту по обвинениям в штурме Капитолия в январе 2021 года. Об этом политик написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что обвинения против него выдумывает Байден

Трамп считает, что бросил вызов «мошенническим и украденным» выборам.

«Это большая честь, потому что я буду арестован за вас», - обратился он к сторонникам.

Суд в Вашингтоне вызвал политика после согласования обвинительного заключения. Ему вменяют вмешательство в президентские выборы 2020 года, победу на которых одержал Джо Байден.

Трамп накануне предположил, что по совокупности предъявленных обвинений ему может грозить 561 год тюрьмы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:АрестСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры