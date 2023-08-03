Трамп заявил о готовности к своему аресту

Трамп считает, что бросил вызов «мошенническим и украденным» выборам.

«Это большая честь, потому что я буду арестован за вас», - обратился он к сторонникам.

Суд в Вашингтоне вызвал политика после согласования обвинительного заключения. Ему вменяют вмешательство в президентские выборы 2020 года, победу на которых одержал Джо Байден.

Трамп накануне предположил, что по совокупности предъявленных обвинений ему может грозить 561 год тюрьмы, передает «Радиоточка НСН».

