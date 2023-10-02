Трамп заявил, что выведет войска США из нескольких стран в случае переизбрания
Бывший американский лидер Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Айова заявил, что в случае своего переизбрания выведет войска США из нескольких стран, которые не приносят выгоды для сельскохозяйственного сектора.
По его словам, в то время, как тратятся миллиарды долларов на военную защиту, американские фермер не получают «благоприятное отношение». Бывший президент не уточнил, какие именно страны имеет в виду.
Также Трамп пообещал существенно снизить цены на удобрения, а также отменить все указы действующей администрации США, которые наносят вред фермерам.
Ранее спикер Маккарти выразил уверенность в победе Трампа на выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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