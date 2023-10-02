Трамп заявил, что выведет войска США из нескольких стран в случае переизбрания

По его словам, в то время, как тратятся миллиарды долларов на военную защиту, американские фермер не получают «благоприятное отношение». Бывший президент не уточнил, какие именно страны имеет в виду.

Также Трамп пообещал существенно снизить цены на удобрения, а также отменить все указы действующей администрации США, которые наносят вред фермерам.

Ранее спикер Маккарти выразил уверенность в победе Трампа на выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

