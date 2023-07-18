Трамп заявил, что ожидает ареста по делу о штурме Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что получил извещение от Минюста страны, в котором сообщается, что он является подозреваемым по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года.

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По его словам, это означает, что его ждёт арест.

«Джек Смит, прокурор министерства юстиции, отправил письмо... Сообщает, что я являюсь целью расследования высокого жюри... и дал мне четыре дня на дачу показаний... что почти всегда означает арест и обвинение», - написал политик.

Ранее спецкомитет конгресса США рекомендовал Минюсту предъявить уголовные обвинения экс-президенту Дональду Трампу в связи со штурмом Капитолия, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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