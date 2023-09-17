Трамп заявил, что не боится попасть в тюрьму
Бывший президент США Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что не беспокоится из-за риска попасть в тюрьму.
Политик признал, что не рассматривает всерьез возможность того, что окажется в заключении. Он выразил уверенность, что его преследование организовал президент США Джо Байден.
Трампу предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. В общей сложности ему грозит более 700 лет тюрьмы.
Президент России Владимир Путин назвал уголовные дела против Трампа преследованием по политическим мотивам. По его мнению, это доказывает несостоятельность политической системы США, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru