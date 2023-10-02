Трамп заявил, что Байден находится не в лучшей форме
2 октября 202305:21
Бывший американский лидер Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Айова заявил, что глава государства Джо Байден уже не находится в своей лучшей форме.
Также, по его словам, «Байден не был умным, даже когда находился в своей лучшей форме». Кроме того, он «понятия не имеет, что говорит», — отметил Трамп.
Ранее спикер Маккарти выразил уверенность в победе Трампа на выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что Байден находится не в лучшей форме
- Пхеньян заявил о попытках Запада скрыть следы причастности к взрывам на «Северных потоках»
- Трамп заявил, что выведет войска США из нескольких стран в случае переизбрания
- СМИ: в США прекратил действие закон о ленд-лизе для Украины
- На месте теракта в Анкаре обнаружено около 10 кг взрывчатки
- Кадыров осмотрел захваченную технику стран НАТО
- Кечинов назвал нервным поведение главного тренера «Спартака»
- Глава МИД Британии: конфликт на Украине идет не по сценарию Запада
- Еврокомиссия: выборы в Словакии сопровождались дезинформацией
- В автоаварии на Ставрополье погибли четыре человека
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru