Трамп заявил, что Байден находится не в лучшей форме

Бывший американский лидер Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Айова заявил, что глава государства Джо Байден уже не находится в своей лучшей форме.

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Также, по его словам, «Байден не был умным, даже когда находился в своей лучшей форме». Кроме того, он «понятия не имеет, что говорит», — отметил Трамп.

Ранее спикер Маккарти выразил уверенность в победе Трампа на выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:Президент СШАДональд ТрампДжо Байден

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