Трамп: с Россией стоит ладить

По его словам, из-за конфликта вокруг Украины США «находятся в очень глупой и опасной позиции». Он пообещал, что в случаи победы на президентских выборах за 24 часа остановит украинский конфликт, отметив, что при нем такого бы никогда не случилось.

Также политик заявил, что США останутся коррумпированными и навсегда «скатится к бардаку» если он не выиграет выборы в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

