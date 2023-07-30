Трамп: с Россией стоит ладить
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что стоит ладить с Россией, так как у нее больше ядерного оружия, чем у США, сообщает РИА Новости.
По его словам, из-за конфликта вокруг Украины США «находятся в очень глупой и опасной позиции». Он пообещал, что в случаи победы на президентских выборах за 24 часа остановит украинский конфликт, отметив, что при нем такого бы никогда не случилось.
Также политик заявил, что США останутся коррумпированными и навсегда «скатится к бардаку» если он не выиграет выборы в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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