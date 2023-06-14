Трамп прокомментировал новые обвинения

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления в Нью-Джерси перед своими сторонниками назвал новые обвинения против себя политическим преследованием и попыткой администрации Джо Байдена «вновь сфальсифицировать выборы».

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По словам политика, речь идет о «вмешательстве в выборы и еще одной попытке украсть их результаты». Как отметил Трамп, он имел полное право хранить в своем доме документы, «таков закон».

Как сообщалось ранее, Трампа отпустили из суда Майами после предъявления обвинений в хранении секретных документов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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