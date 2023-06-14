Трамп прокомментировал новые обвинения

По словам политика, речь идет о «вмешательстве в выборы и еще одной попытке украсть их результаты». Как отметил Трамп, он имел полное право хранить в своем доме документы, «таков закон».

Как сообщалось ранее, Трампа отпустили из суда Майами после предъявления обвинений в хранении секретных документов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

