Трамп прокомментировал новые обвинения
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления в Нью-Джерси перед своими сторонниками назвал новые обвинения против себя политическим преследованием и попыткой администрации Джо Байдена «вновь сфальсифицировать выборы».
По словам политика, речь идет о «вмешательстве в выборы и еще одной попытке украсть их результаты». Как отметил Трамп, он имел полное право хранить в своем доме документы, «таков закон».
Как сообщалось ранее, Трампа отпустили из суда Майами после предъявления обвинений в хранении секретных документов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Американские астронавты могли заразить Землю лунными микробами
- Российские войска уничтожили позиции украинской артиллерии, обстреливающие Белгородскую область
- В американский Конгресс внесли статьи об импичменте Байдену
- Трамп прокомментировал новые обвинения
- Сбербанк: мошенники стали чаще отправлять россиянам поддельные документы
- Французский журналист заявил о впечатляющих масштабах восстановления Мариуполя
- СМИ: наемники ВСУ захватили дорогие особняки в Херсоне
- Стало известно о взрывах в Одессе
- Греф заявил, что быстро перестроить экономику РФ невозможно
- Рогов: Российская ПВО отразила попытку ракетного удара по Пологам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru