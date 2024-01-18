Трамп призвал республиканцев не поддерживать Украину
18 января 202418:47
Республиканцам не следует поддерживать Киев до выполнения президентом США Джо Байденом всех условий, включая усиление границы и ее контроля. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в социальных сетях.
«Я не думаю, что нам вообще следует заключать сделку по границе, пока мы не получим все необходимое для прекращения вторжения», - написал экс-президент.
Он также заявил, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон может поддерживать Украину лишь в том случае, если он сможет «заключить идеальную сделку на границе».
Ранее Дональд Трамп заявил, что не доверил бы Байдену даже управление кондитерским магазином. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru