Трамп покинул тюрьму после ареста

После этого он внес залог и вышел на свободу. В тюрьме бывший президент находился около 20 минут. Шериф Патрик Лабат заявил, что все 19 обвиняемых по делу о подрывной деятельности на выборах пройдут ту же процедуру.

По прибытии в тюрьму обвиняемые пройдут формальную процедуру ареста. Они подвергнутся обыску, после чего – фотографированию. У них также возьмут отпечатки пальцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

