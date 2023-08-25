Трамп покинул тюрьму после ареста
25 августа 202303:34
Экс-глава белого дома Дональд Трамп был взят под арест и зарегистрирован в судебных списках в тюрьме города Атланта, сообщает CNN.
После этого он внес залог и вышел на свободу. В тюрьме бывший президент находился около 20 минут. Шериф Патрик Лабат заявил, что все 19 обвиняемых по делу о подрывной деятельности на выборах пройдут ту же процедуру.
По прибытии в тюрьму обвиняемые пройдут формальную процедуру ареста. Они подвергнутся обыску, после чего – фотографированию. У них также возьмут отпечатки пальцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru