Трамп покинул тюрьму после ареста

Экс-глава белого дома Дональд Трамп был взят под арест и зарегистрирован в судебных списках в тюрьме города Атланта, сообщает CNN.

Трамп заявил, что явится в тюрьму и сдастся властям

После этого он внес залог и вышел на свободу. В тюрьме бывший президент находился около 20 минут. Шериф Патрик Лабат заявил, что все 19 обвиняемых по делу о подрывной деятельности на выборах пройдут ту же процедуру.

По прибытии в тюрьму обвиняемые пройдут формальную процедуру ареста. Они подвергнутся обыску, после чего – фотографированию. У них также возьмут отпечатки пальцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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