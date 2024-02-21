Трамп перечислил имена кандидатов на пост вице-президента США

Так, в список попали бывший оппонент Трампа в президентской гонке Рон ДеСантис, бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами, сенатор Тим Скотт, член Палаты представителей от Флориды Байрон Дональдс, губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм и Тулси Габбард.

Особенно Трамп отметил Скотта, активно выступавшего против Трампа в своем родном штате перед праймериз в Южной Каролине. «Я смотрел его предвыборную кампанию, и он не любит говорить о себе. Но, черт возьми, как он говорит о Трампе. … Я позвонил ему и сказал: "Тим, ты для меня лучше, чем для себя"», — заявил бывший президент страны.

Ранее Трамп в эфире Fox News заявил, что его уголовное преследование политически мотивировано.

