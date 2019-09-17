Трамп отказался лететь к Ким Чен Ыну
Президент США Дональд Трамп пока не готов принять приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить КНДР, сообщает ABC.
«Скорее всего, нет», — заявил Трамп. При этом американский лидер отметил, что у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном, однако посещать Северную Корею он пока не готов.
Ранее стало известно о приглашении Трампу посетить страну от её лидера. Напомним, последняя встреча политиков состоялась в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореями. Тогда по итогам встречи Трамп заявил, что договорился с Ким Чен Ыном о создании специальных групп переговорщиков, которые выработают детали «хорошей сделки».
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