Трамп не признал вину в хранении секретных документов

Политик прибыл в суд города Майами. Ему зачитают обвинения, связанные с хранением секретной документации.

Свою вину Трамп не признал. Также он отверг обвинения в препятствовании правосудию.

Бывшему главе Белого дома 9 июня предъявили обвинения по 38 пунктам. Речь идет о возможной фальсификации деловых документов и сокрытии компромата о якобы имевшихся связях со звездой фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс, передает «Радиоточка НСН».

