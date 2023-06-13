Трамп не признал вину в хранении секретных документов
Бывший президент США Дональд Трамп отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов, сообщает телеканал CNN.
Политик прибыл в суд города Майами. Ему зачитают обвинения, связанные с хранением секретной документации.
Свою вину Трамп не признал. Также он отверг обвинения в препятствовании правосудию.
Бывшему главе Белого дома 9 июня предъявили обвинения по 38 пунктам. Речь идет о возможной фальсификации деловых документов и сокрытии компромата о якобы имевшихся связях со звездой фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс, передает «Радиоточка НСН».
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