Трамп: Мир находится на грани третьей мировой войны
29 января 202403:31
В настоящее время мир находится на грани третьей мировой войны, сообщил в соцсети Truth Social бывший американский президент Дональд Трамп.
Так политик отреагировал на атаку на базу США на Ближнем Востоке.
«Это нападение никогда бы не произошло, если президентом был бы я, не было ни малейшего шанса [на это]», — заявил Трамп.
При атаке на базу США в Иордании погибли трое военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru