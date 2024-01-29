Трамп: Мир находится на грани третьей мировой войны

Так политик отреагировал на атаку на базу США на Ближнем Востоке.



«Это нападение никогда бы не произошло, если президентом был бы я, не было ни малейшего шанса [на это]», — заявил Трамп.

При атаке на базу США в Иордании погибли трое военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

