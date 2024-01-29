Трамп: Мир находится на грани третьей мировой войны

В настоящее время мир находится на грани третьей мировой войны, сообщил в соцсети Truth Social бывший американский президент Дональд Трамп.

США атаковали шиитских ополченцев в Ираке

Так политик отреагировал на атаку на базу США на Ближнем Востоке.

«Это нападение никогда бы не произошло, если президентом был бы я, не было ни малейшего шанса [на это]», — заявил Трамп.

При атаке на базу США в Иордании погибли трое военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:ВойнаДональд Трамп

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