Трамп: Байден получил взятку от украинской компании

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп сообщил перед своими сторонниками в штате Нью-Джерси о том, что действующий президент Джо Байден получал взятки от украинской энергетической компании.

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По его словам, это произошло, когда глава государства должность вице-президента. «Они хотят отвлечь внимание от настоящего шпионажа и настоящих преступлений, используя для этого президента Трампа», — сообщил политик. По его словам, речь идет о 5 млн долларов.

Трамп напомнил, что ранее сенатор Чак Грассли сообщил, что у ФБР имеются доказательства причастности Байдена к получению взяток от украинской Burisma Holdings. «Но ФБР не показывает их», — указал экс-президент.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что против Байдена нужно инициировать расследование и отправить за решетку. Так она прокомментировала расследование Конгресса против Байдена в связи с предполагаемым получением им взятки.

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ФОТО: РИА Новости / Юки Ивамура
ТЕГИ:СШАВзяткиДональд ТрампДжо Байден

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