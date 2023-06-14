Трамп: Байден получил взятку от украинской компании
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп сообщил перед своими сторонниками в штате Нью-Джерси о том, что действующий президент Джо Байден получал взятки от украинской энергетической компании.
По его словам, это произошло, когда глава государства должность вице-президента. «Они хотят отвлечь внимание от настоящего шпионажа и настоящих преступлений, используя для этого президента Трампа», — сообщил политик. По его словам, речь идет о 5 млн долларов.
Трамп напомнил, что ранее сенатор Чак Грассли сообщил, что у ФБР имеются доказательства причастности Байдена к получению взяток от украинской Burisma Holdings. «Но ФБР не показывает их», — указал экс-президент.
Ранее член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что против Байдена нужно инициировать расследование и отправить за решетку. Так она прокомментировала расследование Конгресса против Байдена в связи с предполагаемым получением им взятки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru