Трамп: Байден получил взятку от украинской компании

По его словам, это произошло, когда глава государства должность вице-президента. «Они хотят отвлечь внимание от настоящего шпионажа и настоящих преступлений, используя для этого президента Трампа», — сообщил политик. По его словам, речь идет о 5 млн долларов.

Трамп напомнил, что ранее сенатор Чак Грассли сообщил, что у ФБР имеются доказательства причастности Байдена к получению взяток от украинской Burisma Holdings. «Но ФБР не показывает их», — указал экс-президент.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что против Байдена нужно инициировать расследование и отправить за решетку. Так она прокомментировала расследование Конгресса против Байдена в связи с предполагаемым получением им взятки.

