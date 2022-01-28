Токаев назвал коррупцию спусковым крючком январских беспорядков

Коррупция, приникшая во все структуры и органы в республике, стала спусковым крючком январских событий в стране. Об этом заявил в пятницу на съезде правящей партии «Нур Отан» глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщила его пресс-служба.

По словам президента, только благодаря сплоченности всех граждан во время беспорядков удалось предотвратить разрушение государственности.