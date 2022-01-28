Токаев назвал коррупцию спусковым крючком январских беспорядков

Коррупция, приникшая во все структуры и органы в республике, стала спусковым крючком январских событий в стране. Об этом заявил в пятницу на съезде правящей партии «Нур Отан» глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщила его пресс-служба.

По словам президента, только благодаря сплоченности всех граждан во время беспорядков удалось предотвратить разрушение государственности.

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Токаев отметил, что Казахстан пережил сильнейшее потрясение в своей истории.

«Мы столкнулись с тщательно спланированной атакой, направленной на подрыв конституционного порядка, устоев государства, целостности страны», - сказал он.

Отдельно казахстанских лидер, коснулся и темы упущений в социально-экономической адаптации молодежи в стране.

Ранее сообщалось, что Токаева избрали председателем правящей партии Казахстана.

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ФОТО: РИА Новости / пресс-служба МИД России
ТЕГИ:МолодежьКоррупцияКазахстанПрезидент
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