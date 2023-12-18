Times: Израиль разработал план вторжения в Южный Ливан
Военные Израиля разработали планы вторжения в Южный Ливан, что угрожает дальнейшей эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, пишет газета The Times.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) хочет отбросить вооруженные формирования движения «Хезболла» к реке Литани примерно в 20 километрах от израильской границы. В Израиле обеспокоены, что север страны может пострадать от атаки, подобной той, что случилась 7 октября.
«Доктрина Израиля состоит в том, чтобы перевести войну в другую сторону», - уточняет издание со ссылкой на старшего офицера израильской армии.
Ранее армия Израиля нанесла авиационные удары по объектам движения «Хезболла» на территории Ливана. Под обстрел попали объекты и инфраструктура ливанской организации, уточнила пресс-служба.
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